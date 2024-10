Sinner vince in rimonta e vola agli ottavi a Shanghai. Arnaldi eliminato

Ci è andato davvero tanto vicino, Matteo Arnaldi , a festeggiare il secondo successo in carriera contro un Top 10 al suo esordio al Masters 1000 di Shanghai . Ma alla fine si è arreso 5-7 6-4 6-4 contro il vincitore dell'edizione 2019 del Rolex Shanghai Masters, un Daniil Medvedev sempre molto cerebrale, a volte troppo, ma meno continuo rispetto ai suoi anni migliori. Medvedev firma il quarto successo in quattro confronti diretti, raggiunge gli ottavi per la seconda volta a Shanghai e prosegue il suo inseguimento al primo titolo dal successo agli Internazionali BNL d'Italia 2023.

Sinner ok, battuto Etcheverry

Jannik Sinner invece approda agli ottavi di finale. L'azzurro ha faticato non poco ma alla fine ha avuto la meglio sull'ottimo argentino Etcheverry, numero 31 della classifica Atp. Sinner, meno brillante del solito, commette parecchi errori ed è costretto ad arrendersi al tie-break 7-6(3) nel primo set. Nel secondo Jannik si riscatta e vince per 6-4, anche se l'argentino non molla e continua a esprimersi a buoni livelli. Più netto il divario nel terzo set con Sinner che si impone per 6-2. Agli ottavi Sinner affronterà uno tra Ben Shelton (16), che lo ha fermato negli ottavi l'anno scorso, o lo spagnolo Roberto Carballes Baena (54).

Le parole di Sinner

"È stata una partita difficile, fisicamente e mentalmente. Domani giorno di riposo che mi serve tanto": così Sinner al termine del match con l'argentino Tomas Etcheverry. "Ho avuto le mie chance nel primo set, poi lui ha giocato un ottimo tiebreak - ha aggiunto l'altoatesino - Nel secondo set ero un break sopra, poi ho subito il controbreak, ma successivamente ho trovato il mio ritmo. Lui ha iniziato a servire peggio e sono riuscito a giocarmi i game in risposta. Sono contento, domani sarà un giorno di riposo che mi serve tanto per essere pronto per la prossima partita".