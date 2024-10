Berrettini saluta Shanghai: azzurro ko in tre set contro Rune

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

Terzo set:

Rune 6-3: GAME SET MATCH! Match

Rune 5-3 : BREAK! Berrettini salva due palle break ma non la terza con un sanguinoso doppio fallo.

: Berrettini salva due palle break ma non la terza con un sanguinoso doppio fallo. Rune 4-3 : A 15 anche il danese

: A 15 anche il danese 3-3 : Matteo rimonta dallo 0-15 e con 4 punti consecutivi tiene il servizio

: Matteo rimonta dallo 0-15 e con 4 punti consecutivi tiene il servizio Rune 3-2: Altro turno impeccabile di Holger

Altro turno impeccabile di Holger 2-2: Matteo va ai vantaggi e ha la meglio

Matteo va ai vantaggi e ha la meglio Rune 2-1: Torna implcabile il danese, servizio tenuto a 0

Torna implcabile il danese, servizio tenuto a 0 1-1 : Buona reazione di Matteo

: Buona reazione di Matteo Rune 1-0: Con un clamoroso e fortunato dritto anomalo Rune salva la palla break dul 30-40 e dopo 8 minuti di battaglia tiene il servizio

Secondo set: Rune 6-4

Runes 6-4: BREAK & GAME 2ND SET! Matteo perde il braccio di ferro, si trova 0-40, annulla la prima ma non la seconda

Matteo perde il braccio di ferro, si trova 0-40, annulla la prima ma non la seconda Rune 5-4: Questa volta il danese sporca il suo turno cedendo solo un 15

Questa volta il danese sporca il suo turno cedendo solo un 15 4-4 : Matteo risponde ancora senza concedere nulla

: Matteo risponde ancora senza concedere nulla Rune 4-3: Terzo turno consecutivo a 0 per Holger

Terzo turno consecutivo a 0 per Holger 3-3 : Berrettini concede un solo 15 e risponde

: Berrettini concede un solo 15 e risponde Rune 3-2 : Non si gioca nuovamente sul servizio del danese

: Non si gioca nuovamente sul servizio del danese 2-2 : A 0 anche Matteo!

: A 0 anche Matteo! Rune 2-1: A 0 il danese

A 0 il danese 1-1 : Risponde bene Matteo (a 15)

: Risponde bene Matteo (a 15) Rune 1-0: Buon turno di servizio del danese

Primo set: Berrettini 6-4

Solida prima frazione per l'azzurro che al 9° gioco sfrutta un turno di battuta sciagurato dell'avversario e poi chiude senza tremare. Set dove Matteo non ha mai concesso palle break nei suoi turni di servizio

Berrettini-Rune: diretta tv e streaming

La sfida tra Berrettini e Rune, valida per i 32esimi di finale dell'Atp Masters di Shanghai, si disputerà alle ore 12:30 sul Centrale del Qizhong Forest Sports City Arena di Shanghai. Il match sarà visibile su Sky Sport Tennis e in streaming sulla piattaforma Sky Go e Now Tv.

Berrettini-Rune, i precedenti

Berrettini e Rune si sono affrontati tre volte e conduce il danese per 2-1: la sfida tra i due tennisti è iniziata nel 2022 a Indian Wells (R64) con la vittoria dell'azzurro in tre set. Nel 2023 è arrivata la sfida ai quarti di finale ad Acapulco con Rune che uscì vincitore grazie al ritiro di Berrettini nel secondo set. Ultima sfida quella di quest'anno a Cincinnati (R64) con il danese vittorioso col punteggio di 2-6, 6-1, 6-4.