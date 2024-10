Cobolli-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

SHANGHAI (CINA) - Qualificato al secondo turno grazie a un bye, all'esordio a Shanghai , Atp 1000 in corso sul cemento della capitale economica cinese, Flavio Cobolli ha superato lo svizzero Stan Wawrinka in tre set: perso il primo al tiebreak, ha ristabilito l'equilibrio sempre al tiebreak prima di ribaltare l'esito dell'incontro con il punteggio di 6-3. Il tennista nato a Firenze ma romano d'adozione, se la vedrà ora contro Novak Djokovic . Il serbo, anche lui qualificato al secondo turno grazie a un bye, ha faticato pareggio al debutto battendo il 20enne americano Michelsen con due tiebreak. Nole, che detiene il record di successi nel torneo cinese (7), è attualmente al numero quattro della classifica mondiale e ha bisogno di andare avanti nel torneo per avere la certezza di essere tra i primi otto dell’anno e guadagnarsi un posto nelle Atp Finals di fine stagione a Torino. A proposito della sfida contro l'ex numero uno Cobolli ha commentato: "È il mio idolo fin da quando ho iniziato a giocare a tennis. Guardavo i suoi video e le sue partite. Ancora adesso vado a dormire guardando i suoi colpi migliori. Voglio divertirmi quanto più possibile".

Cobolli-Djokovic: diretta tv e streaming

La sfida tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic, valida per il terzo turno dell'Atp 1000 di Shanghai (Cina), è in programma alle ore 12.30 italiane (18.30 locali) sul campo centrale, lo Stadium Court, al coperto, e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.