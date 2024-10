Sinner, Kyrgios ancora all’attacco: qui siamo ai limiti della querela

Le voci su Sinner

In attesa di tornare in campo domani negli ottavi del 1000 di Shanghai con il vincente del match tra Ben Shelton e Roberto Carballes Baena, la Volpe si è trovato a dover chiarire che al momento nei suoi piani non ci sono le nozze, a differenza di quanto riportavano certe voci: «Ho sentito queste notizie ed è una cosa nuova anche per me. Non ho fatto nessuna proposta, non è successo niente di tutto questo. Ho letto quel che è stato scritto riguardo gli US Open ma sono notizie false». Rumors smentiti con ironia anche dalla girlfriend sui social, prima in inglese e poi in russo: «Per chiarire le cose riguardo a voci false: tutto questo non è vero. Grazie a tutti per i complimenti ma è falso». E non è casuale la scelta musicale utilizzata per condividere la storia su Instagram, “Single Ladies” (“Donne Single”) di Beyoncé.