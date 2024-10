Sinner-Shelton: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Dopo aver eliminato l'argentino Etcheverry in rimonta , Jannik Sinner torna in campo nel match valido per l'accesso ai quarti di finale dell' Atp Masters 1000 di Shanghai e lo fa contro lo statunitense Ben Shelton . Il numero 14 del ranking mondiale ha eliminato, nel turno precedente, lo spagnolo Roberto Carballes Baena in due set col punteggio di 6-3 6-4. Chi vincerà la sfida incontrerà al turno successivo uno tra il greco Tsitsipas e il russo Medvedev .

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

Sinner-Shelton: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Shelton, valida per gli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Shanghai, si disputerà mercoledì 9 ottobre alle 06:30 ora italiana allo Stadium Court del Qizhong Forest Sports City Center di Shanghai. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

Sinner-Shelton, i precedenti

Sinner e Shelton si sono affrontati quattro volte: la sfida tra i due tennisti è iniziata nel 2023 proprio a Shanghai e ha visto l'unica vittoria di Shelton in tre set. Nelle sfide successive ha sempre vinto Sinner a Vienna, Indian Wells e per ultimo a Wimbledon agli ottavi di finale col punteggio di 6-2, 6-4, 7-6.