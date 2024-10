Sinner, rivincita su Shelton a Shanghai! Chi è l'avversario dei quarti

Sinner: il prossimo avversario a Shangai

Al prossimo turno, il leader del ranking internazionale affronterà Daniil Medvedev, reduce dal successo contro Stefanos Tsitsipas, rimediato in 2 set con il punteggio finale di 7(7)-6(3), 6-3. I precedenti con il russo (n. 5 Atp e 5ª forza del tabellone) sono 13, con l’azzurro sotto di un match nel bilancio complessivo. L'incontro valido per i quarti di finale è in programma giovedì 10 ottobre (orario da definire).

Sinner: "Ora alzare il livello"

Il successo su Shelton vale la 62ª vittoria stagionale per Sinner, nonché il 14º quarto di finale raggiunto su 14 ottavi disputati. Queste le parole dell'azzurro al termine del match: "Shelton ha servito molto bene, io ho cercato di stare lì e di trovare un modo per rispondere ma è stato molto difficile. Sono però contento di come ho giocato il tie break e felice di essere riuscito a spingere. Voglio guardare come ho finito la partita, ovvero con piu aggressività e questo mi da fiducia per i prossimi match. Adesso cercherò di finire nel migliore dei modi. Sono contento di questo quarto di finale, ma sono anche molto stanco. La parte più importante resta il riposo. Non è stato facile giocare dopo due giorni e mezzo ma ora dobbiamo alzare il livello".

Sinner su Medvedev

Così Jannik Sinner ha commentato la prossima sfida contro Medvedev: "Sarà una partita dura. Ci conosciamo benissimo, sappiamo più o meno cosa aspettarci l'uno dall'altro. Ma naturalmente Daniil cambierà un paio di cose e io farò lo stesso. Sarà una partita difficile dal punto di vista fisico, mentale e tecnico: vediamo come andrà a finire", ha spiegato il numero uno al mondo", ha concluso il campione azzurro.