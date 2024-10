Sinner incoronato da Alcaraz: "Spero di giocare con il più forte al mondo"

Carlos Alcaraz conquista i quarti di finale di Shangai. Al Masters 1000 cinese, lo spagnolo si è imposto sul francese Gael Monfils con il punteggio finale di 6-4, 7-5. Un risultato che configura una nuova possibilità di incontro con Jannik Sinner , che agli ottavi ha superato a sua volta lo statunitense Ben Shelton con lo score di 6-4, 7 (7)-6 (1). I due potrebbero infatti ritrovarsi in semifinale qualora l'azzurro avesse la meglio su Medvedev e il numero 2 Atp si aggiudicasse il match contro Tomas Machac , reduce dal successo su Tommy Paul - gare in programma giovedì 10 ottobre - . I primi due tennisti al mondo si ritroverebbero dunque uno contro l'altro dopo l'altra finale cinese del 2 ottobre a Pechino, vinta da Alcaraz in 3 set e con il risultato di 6-7 (6-8), 6-4, 7-6(7-3). Un trionfo che ha permesso allo spagnolo di accomodarsi alle spalle del leader del ranking internazionale, e che proietta a quote ancora più alte le aspettative per una eventuale nuova sfida. Ma non finisce qui, i due potrebbero infatti ritrovarsi a Malaga con le maglie delle rispettive nazionali per contendersi in una ipotetica finale la Coppa Davis 2024.

Alcaraz: "Sinner nella mia testa"

Sono 11 i precedenti fra Alcaraz e Sinner, con un bilancio complessivo di 7 vittorie per lo spagnolo. Di questi, sono 3 invece gli incontri disputati nel 2024, tutti vinti dal numero 2 Atp: Pechino, Roland Garros e Indian Wells. L'ultimo successo dell'azzurro rimanda proprio alla scorsa edizione dell'Atp 500 cinese, nell'incontro valido per il penultimo atto del torneo. Al termine dell'incontro con Monfils, Alcaraz non ha nascosto l'eccitazione all'idea di ritrovare il rivale italiano: "Voglio andare sempre in fondo e così anche lui. Spero di giocare contro il più forte al mondo in questo momento. Sarebbe una semifinale questa volta. Sinner sta giocando a una grande livello ed è normale che abbia anche lui in testa. Intanto però devo giocare un’altra partita, poi vedremo". Insomma, Sinner e Alcaraz sembrano destinati a inscenare una delle rivalità più intense del post Big Three così come fecero Federer e Nadal. E stagioni come quella in corso sembrano avere ancora in serbo nuovi possibili match ad altissimo voltaggio.