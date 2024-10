Tsitsipas perde la testa: "Non hai idea di cosa sia il tennis". E il giudice...

Non una giornata qualunque per Stefanos Tsitsipas . Il tennista greco è uscito sconfitto dall'incontro con Daniil Medvedev valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shangai. Il russo si è infatti aggiudicato il match contro Jannik Sinner - reduce dal successo su Ben Shelton - imponendosi in 2 set con il punteggio finale di 7(7)-6(3), 6-3. Una gara che ha visto il numero 12 Atp cedere alla pressione e polemizzare a più riprese contro la direzione di gara. Momenti di tensione ripresi dalle telecamere e intercettati dai microfoni a bordo campo, che hanno visto il tennista contestare le irregolarità segnalate a suo svantaggio dal giudice di sedia.

Cosa è successo

A provocare la ferma reazione del greco, la violazione di tempo segnalata nel corso del secondo set. Tsitsipas contesta infatti al giudice di avere avviato in anticipo il timer: "Amico, perché mi fai questo?". L'arbitro fa allora notare come il tempo venga segnato in automatico dal sistema: "L'orologio si avvia automaticamente". Il tennista però non ci sta e continua la polemica. "Ascolta e basta. Potrebbe essere utile se ascolti", lo richiama il giudice. "L'orologio parte automaticamente. Io non ho alcun controllo". "Ma perché ce l'avete così tanto con me? Gli ultimi mesi sono stati terribili. Non capisco che cosa vi sia preso", rincara la dose l'avversario del russo. "Non è una dichiarazione corretta da fare. Non vado contro di te né contro nessun altro".

"Sei sicuro?", "In quel servizio sei stato troppo lento. Devi guardare l'orologio e tenere il passo". Il match riprende, ma quando Tsitsipas commette doppio fallo, perdendo così la battuta in cui annullava la palla break di Medvedev, scoppia una nuova contestazione: "Il problema è il doppio fallo, questo è il problema. Hai mai giocato a tennis in vita tua? Sembra che tu non abbia la minima idea di cosa sia il tennis. È uno sport fisico. Abbiamo bisogno di tempo laggiù. Mostrate un po' di compassione. Non stiamo lanciando freccette", polemizza il greco.

Anche Tiafoe perde la testa

La polemica di Tsitsipas segue il duro sfogo di Frances Tiafoe, che durante il match contro Roman Safiullin, vinto dal russo in 3 set, si è scagliato contro il direttore di gara al termine dell'incontro per contestare il time violation: "Vaff..., vaff..., amico. Sul serio, vaff..., fottuto idiota. Hai rovinato la partita! Fai il tuo fo....o lavoro! Sono tre ore che combatto e corro per la mia vita!", ha detto lo statunitense, che si è così esposto al rischio di incorrere in una pesante squalifica.