Rivoluzione Wimbledon, dopo 147 anni va via un pezzo di storia!

Il più celebre torneo di tennis del mondo è pronto ad inserire importanti novità a partire dal prossimo anno. Nel 2025, infatti, sull'erba dell'All England Club non saranno presenti dopo 147 anni i giudici di linea. Un cambiamento epocale per il circa 3000 'line judges' che non sentiremo più chiamare l'out sui campi del cirucito londinese, al loro posto è stata scelta l'Intelligenza Artificiale. A Londra è stato introdotto il sistema hawk-eye per giudicare le palle di servizio, ma quello che accadrà il prossimo anno è una vera e propria rivoluzione.