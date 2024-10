Sinner-Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Jannik Sinner torna in campo a Shanghai nell'incontro valido per i quarti di finale del Masters 1000 cinese. Il campione azzurro si prepara a disputare il suo 14º quarto stagionale su 14 ottavi disputati. Un traguardo da primato che gli consente di accomodarsi a fianco di icone come Connors , Vilas e McEnroe , gli unici altri tennisti nella storia a riuscire nell'impresa. Durante la seconda spedizione in Cina, dove prima di Shangai ha dovuto cedere al rivale Alcaraz il primo gradino del podio di Pechino, l'altoatesino si è fatto strada superando Daniel all'esordio (6-1, 6-4) e a seguire Etcheverry (6-7, 6-4, 6-2) e Shelton (6-4, 7-6) . Le ultime due sfide hanno conosciuto diversi fra errori e sbavature da parte del numero 1 al mondo, che ha però dato prova ancora una volta di possedere nervi saldi e la mentalità giusta per portare a casa il match.

I successi contro l'argentino e lo statunitense sono stati tutt'altro che semplici da conquistare, soprattutto nel caso del n. 37 Atp. Ma anche lo score finale dell'ultimo ottavo di finale nasconde alcune delle difficoltà accusate dall'azzurro, che al termine dell'incontro non ha esitato ad ammettere di accusare in parte la stanchezza (e le pressioni extracampo?) accumulata in questa fase della stagione. Dall'altra parte della rete, ritroverà Daniil Medvedev, reduce dalla vittoria contro un nervosissimo Stefanos Tsitsipas. Prima del greco, il numero 5 al mondo aveva superato Matteo Arnaldi e Seyboth Wild.

Diretta Sinner-Medvedev: il primo set

3-0 Sinner: Jannik perfetto, vince il game a 0 e consolida il break.

2-0 Sinner: subito break dell'altoatesino, che va avanti 2-0.

1-0 Sinner: primo game alla battuta per l'azzurro, che difende il servizio.

Sinner-Medvedev: i precedenti

Sinner e Medvedev si ritroveranno uno contro l'altro per la 14ª volta in carriera. Il bilancio dei precedenti pende a favore del russo con 7 match vinti. Nel 2024, i due si sono affrontati 4 volte, 3 delle quali hanno visto vincere il campione azzurro. L'ultimo precedente rimanda ai quarti di finale dello Us Open, titolo poi conquistato dal leader del ranking internazionale. Tante anche le sfide valide per l'ultimo atto del torneo. Sinner e Medvedev si sono infatti contesi il titolo nelle finali di Australian Open 2024, Vienna 2023 e Pechino 2023 vinte dall'altoatesino, e di Miami 2023 e Rotterdam 2023 andate al n. 5 Atp.

Sinner-Medvedev: dove vederla

L'incontro tra Sinner e Medvedev è in programma giovedì 10 ottobre alle ore 9 italiane. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now.

