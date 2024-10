Sinner in semifinale a Shanghai! Travolto Medvedev: è una vittoria da record

SHANGHAI (CINA) - Jannik Sinner vola in semifinale a Shanghai: l'altoatesino batte con un netto 6-1, 6-4 Daniil Medvedev e conquista la 63ª vittoria. Sono invece sei le sconfitte, tre arrivate contro Alcaraz che però il 23enne di Sesto Pusteria non affronterà di nuovo in semifinale. Sì perché il campione lo spagnolo è stato battuto dal ceco Machac in 2 set (7-6, 7-5) e dunque sarà il numero 33 del mondo a sfidare Sinner per un posto nella finalissima del Masters 1000 cinese. Il numero uno al mondo conquista così la sesta semifinale di quest'anno in un 1000 (11ª su 14 tornei disputati nel 2024), la decima della sua carriera. L'altoatesino mette in campo ben nove ace e non lascia scampo all'avversario, che accusa anche qualche problema alla spalla chiedendo per due volte l'intervento del fisioterapista. A certificare il magic moment di Sinner un altro dato: 76ª vittoria nelle ultime 52 settimane. Il bilancio degli scontri diretti con il russo, invece, è ora in parità: 7-7. Ad aprile 2023 Medvedev era avanti 6-0, poi ne ha persi cinque di fila tornando al successo a Wimbledon ma arrendendosi allo US Open e oggi a Shanghai.