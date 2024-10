Gasquet, Roland Garros 2025 e... ritiro: le parole e i numeri del tennista francese

"Una fine è sempre complicata, me lo hanno detto spesso tutti gli ex grandi giocatori, non è facile annunciarla. Non si sa mai quando, come, dove... Penso che questo sia il momento migliore per me per farlo". A 38 anni, Richard Gasquet annuncia il ritiro. Il tennista francese, in un'intervista esclusiva a "L'Equipe", ha fissato il suo ultimo torneo: il Roland-Garros del 2025. "E' il miglior torneo per farlo. E' magnifico, siamo fortunati essendo francesi a poterci fermare in posti così incredibili", ha aggiunto Gasquet.