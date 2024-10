WUHAN (Cina) - Jasmine Paolini si è qualificata ai quarti di finale del torneo Wta 1000 di Wuhan ma la sua avventura in doppio con Sara Errani si è fermata agli ottavi di finale. Le campionesse olimpiche in carica, teste di serie numero 4 e già certe di participare alle Wta Finals di doppio dopo il successo di settimana scorsa akl Wta 1000 di Pechino, si sono arrese per 4-6, 6-4, 10-8 alla coppia formata dalla russa Ekaterina Alexandrova e dalla ceca Katerina Siniakova