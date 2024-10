Clamoroso, Alcaraz eliminato a Shanghai! Ecco chi sfiderà Sinner in semifinale

SHANGHAI (Cina) - Niente rivincita di Pechino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è stato eliminato a sorpresa ai quarti di finale del Masters 1000 di Shnaghai dal Tomas Machac (numero 30 al mondo) con il punteggio di 7-6(5), 7-5 dopo un'ora e 54 minuti di gioco. Machac ha dimostrato sicurezza per tutto l'incontro, mettendo a segno 20 vincenti in un primo set di alta qualità. Alcaraz ha reagitp nel 2° set recuperando un break di svantaggio ma il ceco non ha ceduto e all'11° game, dopo essersi portato 15-40, strappa nuovamente il servizio allo spagnolo e non trema per chiudere il match.