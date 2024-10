Sinner-Machac, Shanghai: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

SHANGHAI (Cina) - Dopo il convincente successo ai quarti contro Daniil Medvedev, Jannik Sinner si prepara per il penultimo atto del Masters 1000 di Shanghai. Il numero uno al mondo affronterà Tomas Machac capace di eliminare dal torneo Carlos Alcaraz. Niente sfida con l'amico-rivale per Jannik che troverà nella sua strada verso la finale il ceco numero 33 del ranking, autore di una vera e propria impesa contro il maiorchino nei quarti di finale. Non sarà facile per il 23enne di San Candido alla sua sesta semifinale di quest'anno in un 1000 (11ª su 14 tornei disputati nel 2024), la decima della carriera dell'altoatesino che nelle ultime 52 settimane ha centrato ben 76 vittorie.