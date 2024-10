Nadal, il patrimonio milionario: dalle auto di lusso all'Academy

Nadal, dalla scuola di tennis alle partecipazioni milionarie

Il campione spagnolo ha creato la sua scuola di tennis battezzata Rafael Nadal Academy situata nella sua nativa Manacor. Fondata nel 2016, la struttura dispone di 140 posti residenziali per studenti e 45 campi da tennis, di cui 19 all'aperto su superficie veloce, 15 all'aperto in terra battuta, 4 indoor su superficie dura e 7 semi-indoor in terra battuta. Nel centro si trova oltre ad un ristorante, anche una caffetteria, un museo e una scuola bilingue. Rafa Nadal è anche uno degli investitori della nota catena di ristoranti Tatel, con sedi a Madrid, Ibiza, Beverly Hills, Riyadh e Bahrain. Tra gli altri partner dell'azienda anche Cristiano Ronaldo, Pau Gasol e Enrique Iglesias. Allo stesso modo, è entrato a far parte della piattaforma NFT di Tom Brady, Autograph, e ha diversi hotel in Costa Brava, Maiorca e Messico.