Bolelli e Vavassori ko ai quarti a Shanghai: vincono Gonzalez-Molteni

SHANGHAI (Cina) - Si ferma ai quarti di finale l'avventura nel Masters 100 di Shanghai per il duo azzurro Bolelli-Vavassori. Arriva il ko in due set contro la coppia argentina Gonzalez-Molteni con un doppio 6-4 dopo un'ora e 17 minuti di gioco. Si arresta alle porte della semifinale il cammino dei due tennisti italiani che non riescono a strappare nulla ai due avversari cedendo invece, in entrambi i set, il primo game poi fatale al fine del risultato.