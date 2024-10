Tennis, nulla da fare per Fognini: ad Hanghzhou vince Tseng

Il percorso di Fognini nel challenger cinese di Hangzhou si è interrotto. A rendersi protagonista dell'eliminzazione del tennista azzurro è stato il cinese di Taipei Chun-Hsin Tseng , numero 116 del ranking generale Atp, che dopo un primo set in cui Fognini si è reso decisamente protagonista, ha approfittato del calo dell'azzurro per impadronirsi della partita. A sfidare la testa di serie nel tabellone asiatico sarà dunque Tseng, che affronterà in semifinale l'australiano James Duckworth, numero 75 dell'Atp.

Fognini, il percorso ad Hanghzou

Il tennista azzurro è stato eliminato ai quarti di finale della competizione. A contendersi il montepremi da 164.000 dollari sul cemento, saranno Diallo e McDonald da una parte e Duckworth e Tseng dall'altra, con quest'ultimo che è riuscito ad ottenere la qualificazione in semifinale proprio ai danni di Fognini. Il numero 81 della classifica Atp ha chiuso il primo set sul 6-1, illudendo in un certo modo gli spettatori su quello che sarebbe potuto essere l'esito finale del match. Con una reazione decisa, Chun-Hsin Tseng ha rimesso in parità la partita con il secondo set, terminato 6-4 per il tennista asiatico. Tseng restituirà con gli interessi il punteggio subito da Fognini nel primo set, piazzando un secco 6-1 nell'ultimo set sul tabellino della partita. Game, set, match per il tennista asiatico, che guadagna l'accesso alle semifinale di Hangzhou dopo un'ora e 52 minuti di gioco.