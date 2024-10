Djokovic senza limiti: rimonta e batte Mensik, ora Fritz in semifinale a Shanghai

SHANGHAI (Cina) - Novak Djokovic (numero 4 al mondo) è l'ultimo giocatore a staccare il pass per le semifinali del Masters 1000 di Shanghai. Il serbo ha battuto in rimonta il ceco Jakub Mensik (numero 65 al mondo) con il punteggio di 6-7(4), 6-3, 6-4 dopo 2 ore e 18 minuti.

Il primo set si accene al 9° gioco quando, con il fortunoso aiuto del nastro dopo un'estrenua difesa, il serbo conquista al terza palla break e questa volta la converte per portarsi 5-4 ma il ceco reagisce subito riprendendo il break di svantaggio. Si va al tie-break dove il ceco sorprende il serbo per 7-4! Perso il preso set Djokovic cambia marcia: domina il 2° 6-1 in mezz'ora e poi al 5° gioco del 3° strappa il servizio all'avversario per non girarsi più. Nole affronterà Taylor Fritz (numero 7 al mondo) per giocarsi l'accesso alla finale, sarà il 10° scontro diretto tra i due con il serbo imbattuto (9-0).