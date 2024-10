Paolini lotta ma non basta: Zheng in semifinale a Wuhan

WUHAN (Cina) - Jasmine Paolini saliuta il Wta 1000 di Wuhan. La tennista azzurra è stata sconfitta ai quarti di finale della padrona di casa Qinwen Zheng (numero 7 al mond) con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3 dopo 2 ore e 12 minuti. La Zheng accede in semifinale dove sfiderà la connazionale Xinyu Wang (numero 54 al mondo). Solito avvio a rilento per l'azzurra che cede la prima frazione 6-2 ma poi entra in partita: recupera subito il break di svantaggio nel 2° piazzando un parziale di 4 giochi consecutivi per il 4-1 e portare la partita al 3° set. Lotta serrata ma ad aver la meglio è la cinese che all'8° gioco si porta 0-40 e alla seconda palla break piazza la risposta vincente per portarsi 5-3 e servizio. Jasmine ci prova ma sul 30-30 tira in rete il dritto lungolinea e la Zheng chiude i giochi.