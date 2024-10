Sinner-Machac, Shanghai: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

SHANGHAI (Cina) - Dopo il convincente successo ai quarti contro Daniil Medvedev , Jannik Sinner si prepara per il penultimo atto del Masters 1000 di Shanghai. Il numero uno al mondo affronterà Tomas Machac capace di eliminare dal torneo Carlos Alcaraz. Niente sfida con l'amico-rivale per Jannik che troverà nella sua strada verso la finale il ceco numero 33 del ranking, autore di una vera e propria impesa contro il maiorchino nei quarti di finale. Non sarà facile per il 23enne di San Candido alla sua sesta semifinale di quest'anno in un 1000 (11ª su 14 tornei disputati nel 2024), la decima della carriera dell'altoatesino che nelle ultime 52 settimane ha centrato ben 76 vittorie.

Diretta Sinner-Machac: secondo set

6-5 Sinner: lascia a 0 Machac e si assicura il tie-break il 23enne di San Candido

5-5 Machac: resta a 15 Sinner, Machac ritrova la parità

5-4 Sinner: Con un doppio fallo Sinner allunga il game ai vantaggi, Machac sciupa due palle break e il numero 1 al mondo chiude il game

4-4 Machac: resta a 15 Sinner, parità per Machac

4-3 Sinner: c'è da sudare, ma Jannik sul 30-30 esegue colpi alla perfezione e chiude il game

3-3 Machac: prosegue l'equilibrio nel secondo set

3-2 Sinner: sotto 15-30 ribalta la situazione Jannik che resta in vantaggio.

2-2 Machac: servono i vantaggi a Machac per ottenere il 2-2

2-1 Sinner: senza patemi il numero 1 al mondo si rimette davanti

1-0 Machac: il ceco pareggia i conti al primo turno di battuta del sec ondo set

1-0 Sinner: Jannik porta a casa il game ai vantaggi.

Parte Sinner al servizio e avanti 1-0

Diretta Sinner-Machac: Jannik vince il primo set

6-4 Sinner: Jannik vince il primo set in 44 minuti di gioco. Machac paga a caro prezzo qualche errore di troppo: prima spara sulla rete, poi per ben due volte il suo dritto termina lungo oltre la riga di fondo.

5-4 Sinner: terzo game di battuta tenuto a zero da Sinner che si porta nuovamente avanti e ora riceverà per conquistare il primo set.

4-4: anche questo game si chiude ai vantaggi, con il ceco che risponde colpo su colpo e ristabilisce l'equilibrio.

4-3 Sinner: il 23enne di San Candido tiene il servizio e fa suo il game ai vantaggi.

Simpatico siparietto tra Machac e Federer: il ceco chiede "what about me", "cosa pensi di me". Lo svizzero e Sinner sorridono.

3-3: il ceco annulla due palle break e grazie a tre ottime prime di servizio pareggia i conti.

Ad assistere al match tra Sinner e Machac c'è Roger Federer: pubblico in visibilio quando la regia internazionale lo inquadra.

3-2 Sinner: altro game a zero per l'altoatesino che per la prima volta nel match è ora davanti.

2-2: l'azzurro alza il ritmo dei suoi colpi e recupera il break.

2-1 Machac: il numero uno al mondo stavolta serve bene e porta a casa il suo primo game del match lasciando a zero Machac.

2-0: Machac: il ceco, nonostante due dritti sparati fuori, tiene il servizio proteggendo così il break di vantaggio.

1-0 Machac: avvio complicato per Sinner che perde la battuta e viene subito brekkato da Machac.