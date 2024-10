“Realizzato il mio sogno di bambino”: Sinner si lascia andare all’emozione

Le parole di Sinner

"Machac ha tanto talento, produce un tennis fantastico e aggressivo. Ho perso subito il servizio, poi ho cercato di giocare ogni punto e di scambiare il più possibile. A Miami ho giocato bene, le condizioni erano ideali. A Cincinnati non è stato facile, è stata una settimana mentale. Ogni finale è diversa, devo giocare il meglio possibile per trovare le giuste soluzioni. Chiudere l'anno da n°1 era il sogno da bambino, è una cosa che cerchi fin da quando inizi a giocare. Ma ora penso alla finale, chiedo sempre il massimo e di vivere bene queste situazioni".

Le dichiarazioni in conferenza stampa

In conferenza stampa, dopo la vittoria su Machac, Sinner ha dichiarato: "E' una bella sensazione (sapere di chiudere l'anno da n.1 del mondo) e sono molto contento di esserci riuscito. E' stata una stagione fantastica per me ma non è ancora finita. Domani mi attende una grande finale, la prima qui a Shanghai, e non vedo l'ora di giocarla. Speriamo davvero sia un bel match. Diventare n.1 del mondo era un sogno per me, ma esserlo anche a fine stagione è una sensazione diversa e anche durante i tornei è un po' diverso e per questo cerco di restare concentrato su domani. Non immaginavo certo (di vivere una stagione così), non si può mai prevedere il futuro. Io cerco sempre di migliorare come giocatore ma poi dipende anche da come si comincia la stagione. Se la si comincia bene come è accaduto a me in Australia se ne ricava molta più fiducia per il resto dell'anno". Nessun tennista italiano prima di lui era riuscito a chiudere una stagione in vetta al ranking. Un traguardo che inorgoglisce Sinner ma che non impedisce lui di restar lucido quando si tratta di fare un bilancio sullo stato di salute di tutto il movimento: "Per l'Italia è una cosa molto bella: è un bel Paese e abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno: cibo, montagne, mari e tutto il resto. Crescendo poi ognuno sviluppa la propria mentalità, diversa in ogni angolo del paese, ed è una cosa davvero carina. Io sono orgoglioso di essere italiano, provo a restituire qualcosa ai tifosi che così tanto amore mi hanno dato e sono felice di trovarmi in questa posizione. Ma non ci sono solo io, siamo tanti ottimi giocatori: siamo nella top 100, nella top 200, p bellissimo vedere il tennis crescere così tanto e speriamo possa crescere ancora di più".

Sinner sul suo avversario in finale

Quanto alla finale di Shanghai e sui rivali che l'azzurro potrebbe ritrovarsi contro, l'azzurro ha dichiarato: "Se dovessi affrontare Djokovic con lui in passato abbiamo sempre giocato sfide molto tirate, lui rappresenta una delle sfide più grandi che il nostro sport possa offrire. Affrontarlo in finale sarebbe speciale, ma staremo a vedere come andrà. Con Taylor abbiamo giocato una finale Slam, ci conosciamo un po' meglio anche se non è che ci siamo sfidati così tante volte. E' un giocatore potente, dotato di un gran servizio e di ottimi colpi dal fondo. Novak si muove un po' meglio, è un giocatore diverso, ma in ogni caso sono davvero contento di potermi giocare un'altra finale".