“Orgoglioso di essere italiano”: Sinner emoziona Shanghai. "E da bambino..."

Jannik Sinner vola in finale a Shanghai e lo fa dopo aver eliminato Tomas Machac in due set col punteggio di 6-4, 7-5 dopo 1 ora e 44 minuti di gioco. In finale l'altoatesino incontrerà il vincitore dell'altra semifinale che si disputerà tra Djokovic e Fritz. Per il 23enne di San Candido sarà l'ennesima finale di un anno pieno di soddisfazioni che con questa vittoria chiude aritmeticamente il 2024 al vertice del ranking mondiale. " Machac ha tanto talento, produce un tennis fantastico e aggressivo. Ho perso subito il servizio, poi ho cercato di giocare ogni punto e di scambiare il più possibile. A Miami ho giocato bene, le condizioni erano ideali. A Cincinnati non è stato facile, è stata una settimana mentale. Ogni finale è diversa, devo giocare il meglio possibile per trovare le giuste soluzioni. Chiudere l'anno da n°1 era il sogno da bambino, è una cosa che cerchi fin da quando inizi a giocare. Ma ora penso alla finale, chiedo sempre il massimo e di vivere bene queste situazioni ".

Le dichiarazioni in conferenza stampa

In conferenza stampa, dopo la vittoria su Machac, Sinner ha dichiarato: "E' una bella sensazione (sapere di chiudere l'anno da n.1 del mondo) e sono molto contento di esserci riuscito. E' stata una stagione fantastica per me ma non è ancora finita. Domani mi attende una grande finale, la prima qui a Shanghai, e non vedo l'ora di giocarla. Speriamo davvero sia un bel match. Diventare n.1 del mondo era un sogno per me, ma esserlo anche a fine stagione è una sensazione diversa e anche durante i tornei è un po' diverso e per questo cerco di restare concentrato su domani. Non immaginavo certo (di vivere una stagione così), non si può mai prevedere il futuro. Io cerco sempre di migliorare come giocatore ma poi dipende anche da come si comincia la stagione. Se la si comincia bene come è accaduto a me in Australia se ne ricava molta più fiducia per il resto dell'anno".