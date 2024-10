Sinner-Djokovic, finale Shanghai: orario, diretta e dove vedere il tennis in tv

SHANGHAI (Cina) - Sarà Jannik Sinner-Novak Djokovic l'ultimo atto del Masters 1000 in corso di svolgimento a Shanghai. Per il talento azzurro numero uno del ranking mondiale , che durante il suo percorso nel torneo cinese ha eliminato il giapponese Daniel, l'argentino Etcheverry (l'unico finora in grado di vincere un set) , lo statunitense Shelton, il russo Medvedev e il ceco Machak, si tratta dell'ottava finale in questo 2024. 'Nole', invece, arriva alla sfida contro l'altoatesino dopo essersi imposto contro Michelsen, Cobolli, Safiullin, Mensik e Fritz.

Sinner-Djokovic: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Djokovic, valida per la finale dell'Atp Masters 1000 di Shanghai, si disputerà domenica 13 ottobre alle 10:30 (orario italiano) allo Stadium Court del Qizhong Forest Sports City Center. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

