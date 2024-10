Sinner più forte della leggenda, Djokovic si inchina: Shanghai senza storia

Trionfa ancora Jannik Sinner. Il campione azzurro si aggiudica la finale del Masters 1000 di Shangai e conquista il suo settimo titolo stagionale nonché il terzo Masters 1000 del 2024. Un successo conquistato in 2 set contro il suo predecessore in vetta al ranking mondiale Novak Djokovic, sceso in campo con l’obiettivo di raggiungere il traguardo dei cento titoli in carriera. Alla Qizhong Forest Sports City Arena è così andato in scena uno scontro tra due generazioni di tennisti che ha visto vincere il numero 1 al mondo con il punteggio finale di 7-6(4), 6-3. Jannik, già sicuro di chiudere l’anno alla guida della classifica, chiude così in bellezza il tour in Cina con un bottino di due finali e un titolo.