Six Kings Slam, da Sinner ad Alcaraz: cifra pazzesca per chi trionfa in Arabia!

Nemmeno il tempo di godersi il successo a Shanghai in finale contro Novak Djokovic che Jannik Sinner sarà subito impegnato al Six Kings Slam, un torneo esibizione in programma dal 16 al 19 ottobre in Arabia Saudita, a Riyadh. Spettacolo assicurato prima di immergersi nell'ultima parte di stagione nella quale il numero uno al mondo sarà chiamato a mettere in bacheca il primo titolo di Gran Maestro nelle Atp Finals di Torino e a trascinare l'Italia in Coppa Davis, dove l'obiettivo è quello di difendere il titolo conquistato nell'ultima edizione in finale contro l'Australia a Malaga 47 anni dopo il primo storico trionfo in Cile di Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli (Nicola Pietrangeli capitano non giocatore). Annata da sogno per il 23enne di San Candido che oltre a diventare numero uno della classifica Atp ha vinto i suoi primi due Slam battendo in rimonta il russo Daniil Medvedev all'Australian Open (28 gennaio) e piegando l'americano Taylor Fritz allo US Open (8 settembre). Come se non bastasse l'altoatesino ha conquistato anche i tornei 500 di Rotterdam e Halle e gli Atp 1000 di Miami, Cincinnati e Shanghai appunto, portando a sette il conto dei trofei sollevati in questo suo incredibile 2024.