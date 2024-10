Sinner, Wada Veni Vidi. E adesso il Tas faccia giustizia

Nella storia di un grande giornale nazionale, che alla storia del nostro Paese appartiene da 79 anni, ci sono prime pagine destinate a rimanere per sempre. L'odierna di Tuttosport, addì 14 ottobre 2024, è fra queste. "Wada Veni Vici": non poteva esserci titolo più felice e più iconico, per celebrare il trionfo di Jannik Sinner nel Masters di Shanghai e per indirizzare un messaggio forte e chiaro al Tas contro lo scandaloso ricorso dell'agenzia mondiale antidoping, atto che ha meno di un miliardesimo di grammo di ragione per esistere. Perché la grandezza planetaria del Numero Uno, la sua correttezza, la sua settima meraviglia stagionale, il suo diciassettesimo titolo in carriera, schiacciano una volta di più la miseria di un'iniziativa che non sta né in cielo né in terra.