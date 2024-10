Kyrgios pronto al rientro! Sfida tutti, Sinner incluso: “La mia profonda motivazione..."

Nick Kyrgios per una volta non ha parlato di Jannik Sinner ma di se stesso e dei suoi piani futuri, l'australiano ha dichiarato di voler “mettere a tacere” coloro che dubitano di lui e di voler vincere un titolo del Grande Slam in singolare. Il 29enne, un tempo numero 13 del mondo, ha giocato solo una partita di singolare dell'ATP Tour in due anni dopo aver subito infortuni al ginocchio, al piede e al polso (accennando più volte al ritiro ma si prepara al rientro). Al podcast Code Sports di News Corp Kyrgios (impegnato come commentatore in questi mesi) ha annunciato che tornerà per l'evento della World Tennis League ad Abu Dhabi a dicembre, prima degli Australian Open. Per Nick lo slam casalingo vinto l'anno scorso da Sinner sarebbe la grande opportunità visto che arriva ad inizio stagione e, conoscendo il suo storico da injury prone, potrebbe arrivare in buone condizioni fisiche.