Sinner, scudo Binaghi: "Grandissima fiducia nel Tas, vi spiego il ricorso Wada"

Binaghi su Sinner e Djokovic

"Ho visto un grande Sinner, che ha dominato e gestito con la consapevolezza di chi sa di essere oggi il più forte al mondo, quello che è stato il più grande giocatore della storia del tennis mondiale, Novak Djokovic", ha aggiunto commentando il successo del tennista azzurro al Masters 1000 di Shanghai. "Ragionavo sul fatto di come siano cambiate le cose in un anno: prima battere Djokovic era un'impresa memorabile, mentre stavolta ero sicuro che vincesse. D'ora in poi per Djokovic sarà un'impresa battere Jannik. La situazione si è ribaltata. Quanti Slam può vincere Sinner? Ne ha vinti due in un anno. Ha quindici anni di differenza con Djokovic, per cui con due all'anno arriverebbe a 30. Forse è troppo, ma facendo una media tra Federer, Nadal e Djokovic, quello è un bell'obiettivo da raggiungere. Ma poco conta quanti ne raggiungerà, il vero problema è quanto riusciremo a tenerlo in perfetta forma. Non bisogna vedere i punti che fa o quanti tornei vince, bisogna monitorarne lo stato di salute. Se c'è la salute, Jannik è un fenomeno come ragazzo e come atleta, continua a imparare, la sua religione è il lavoro. Che siano 10, 20 e 30 Slam poco cambia, per la prima volta nella storia il tennis italiano è protagonista assoluto della scena mondiale. L'unica preoccupazione è la salute, se preservata andremo verso una nuova era", ha spiegato.