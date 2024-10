Vola anche negli ascolti su Sky la finale Sinner-Djokovic

Buoni ascolti per il match vittorioso dell'azzurro in Cina: 930 mila spettatori medi in Total Audience e 1,675 milioni di spettatori unici, con l’11% di share tv e un picco di 1,020 milioni di spettatori

14 . 10 . 2024