Re del mondo: ora Sinner punta Wilander. Quando ci sarà l'aggancio

TORINO - Il re ha i capelli rossi, il re resterà a lungo al comando. J annik Sinner è il numero uno al mondo per la 19ª settimana consecutiva , ma soprattutto è già sicuro di essere il primo italiano di sempre a chiudere un'annata in vetta al ranking Atp. Dietro di lui la compagnia è ottima, da oggi infatti sono ben 14 gli azzurri fra i primi 200 del mondo. E Mattia Bellucci è il prossimo che punta a entrare nei 100 dove già troviamo Musetti (18), Cobolli (30), Arnaldi (36), Berrettini (42), Darderi (44), Sonego (50), Fognini (76), Nardi (97). Sinner, che è volato da Shanghai (dove ha sbattuto Djokovic ) a Riad per la ricchissima esibizione dei Six Kings Slam, adesso punta Mats Wilander : raggiungerà lo svedese lunedì prossimo con 20 settimane da numero 1. Non male, Jan. E siamo solo all'inizio dell'avventura.

Paolini alle Finals in Arabia

E vanno alla grande anche le ragazze del tennis italiano. Jasmine Paolini si conferma leader tricolore dopo i quarti a Wuhan e si qualifica per le Wta Finals in singolare, dopo averla già ottenuta ufficialmente in coppia con Sara Errani nel doppio. Elisabetta Cocciaretto (50) e Lucia Bronzetti (78) completano il podio delle azzurre. Unica nota stonata il guaio al piede che ha costretto Paolini al ritiro dal torneo di Ningbo Open, in Cina, dove era testa di serie numero 1. Rivedremo l’azzurra per le Finali in Arabia dal 2 al 9 novembre.