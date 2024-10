Sonego, esordio ok a Stoccolma: eliminato Huesler in due set

Partenza positiva per Lorenzo Sonego a Stoccolma. Il tennista azzurro inizia il suo percorso nel 'BNP Paribas Nordic Open' con una vittoria, imponendosi per due set a zero - 6-7 e 5-7 i punteggi - sul suo avversario Marc Andrea Huesler, numero 152 Atp. Prosegue dunque la scalata dell'azzurro - numero 50 della classifica generale - all'interno della competizione dotata di un montepremi di 690.135 euro, che si sta disputando sul veloce indoor della 'Kungliga Tennishallen' di Stoccolma, in Svezia. Già noto l'avversario di Sonego al secondo turno, che si ritroverà dall'altra parte della rete il norvegese Casper Ruud , numero 8 del ranking Atp e testa di serie numero due del torneo.

La vittoria di Sonego su Huesler

L'azzurro si è reso protagonista di un match il cui esito si è rivelato tutt'altro che scontato, con il testa a testa decisamente equilibrato andato in scena tra il tennista elvetico e Sonego ed un tiebreak che ha visto l'azzurro imporsi per 7-1, risultato con cui si è assicurato il primo set col punteggio di 7-6. L'equilibrio ha regnato sovrano anche nella seconda parte della gara, durante la quale è arrivata l'evidente reazione da parte dell'elvetico Huesler che è riuscito a portarsi sul 5-4 prima di soccombere alla rimonta di cui si è reso protagonista Sonego negli ultimi tre set del match - 7-5 il punteggio finale - con cui ha posto la parola fine sulla gara. Vittoria, arrivata dopo un'ora e 52 minuti, che ha permesso a 'Sonny' di staccare il pass per il secondo turno della competizione, in cui affronterà il norvegese Ruud in una gara tutt'altro che scontata.