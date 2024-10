Bizzarro Medvedev, complotti e lamenti: “Le palle come dei pompelmi”

Medvedev: "Queste palline sono grandi come un peluche"

In particolare Daniil non si spiega le variazioni degli effetti di alcuni suoi colpi: "Ci sono alcuni colpi che non vanno più, vedi il mio rovescio incrociato. Nel 2019 riuscivo spesso ad aprire il campo con quello, arrivare a rete, il che è un'occasione rara per me, e concludere lo scambio con una volée. Ma ora sento che per me essere in grado di aprire il campo con un rovescio usando queste palline che sono grandi come un peluche e poi arrivare a rete… sarebbe incredibile". In ogni caso, alla fine, il russo prova a fare autocritica: "O sono io che sto giocando peggio ora, con meno precisione e c'è anche una possibilità, o le palline sono davvero diverse. Non penso che i campi siano diversi. Quindi non so davvero… ecco perché a volte ricordo il 2019 per capire cosa era diverso. Ma in ogni caso, la cosa più importante è adattarsi a ciò che abbiamo ora".