Kyrgios oltre il ridicolo: l’ultimo post è di una pochezza disarmante

Dopo aver annunciato il ritorno in campo per l'evento della World Tennis League ad Abu Dhabi a dicembre, Nick Kyrgios fa parlare ancora di sé per i suoi post sui social. Dopo aver preso di mira Jannik Sinner per il caso doping, il tennista australiano ha schernito il connazionale Bernard Tomic per un primato tutt'altro che piacevole. Il 29enne di Canberra, a causa di diversi problemi fisici, è ormai ai box da due anni. Dopo aver raggiunto la finale di Wimbledon nel 2022, persa in quattro set contro Novak Djokovic dopo essersi aggiudicato il primo, il talento australiano - è stato il secondo e ultimo giocatore, dopo Lleyton Hewitt, a battere i Big Three (Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic) al loro primo incontro - è finito fuori dai radar e nel 2023 ha giocato un solo match nel circuito Atp, nel 250 di Stoccarda, venendo tra l'altro eliminato dal cinese Wu.