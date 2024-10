Sinner-Medvedev, Riyadh: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Dopo averlo battuto nei quarti a Shanghai (torneo poi vinto in finale contro Djokovic), portando così in parità (7-7) il conto negli scontri diretti, Jannik Sinner sfida Daniil Medvedev nel match d'esordio del Six Kings Slam, torneo esibizione in programma dal 16 al 19 ottobre a Riyadh, in Arabia Saudita, con un montepremi mai visto prima. Per quanto riguarda il montepremi in palio, al vincitore sono riservati ben sei milioni di dollari. In più, in questo torneo, ci sarà la possibilità di vedere Nadal in una delle sue ultime apparizioni ufficiali. Ad aprire il programma di gare sarà proprio il numero uno del mondo, che affronterà Medvedev in quella che è ormai una rivalità tennistica importante.