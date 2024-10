Fognini eliminato al primo turno ad Almaty: vince Virtanen in due set

Sconfitta di Fabio Fognini per mano del finlandese Otto Virtanen che con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4) si è imposto sul tennista azzurro nell’ Atp 250 di Almaty , in Kazakistan. Esce così dal torneo l’unico atleta italiano a partecipare, dopo un match combattuto durato circa un’ora e mezza di gioco. Per Fognini si tratta della prima sconfitta su un campo indoor contro un giocatore fuori dalla top100 dai tempi di Sofia 2022.

Il match di Fognini

Match subito in salita per Fognini, che subisce il break, salvo poi recuperarlo. Il servizio vincente del finlandese si rivela però un fattore, e Virtanen conquista il primo set dopo un altro break ottenuto nel sesto gioco. Più combattuta la seconda parte di gara, in equilibrio fino al tie break. Errori e imprecisioni da entrambe le parti, ma la vittoria finale va al finlandese. Ora per Virtanen ci sarà il russo Karen Khachanov, avversario difficile e numero 3 della competizione. Torneo dunque abbandonato dal tennista ligure già al primo turno, dopo due set di gioco. Fognini, attualmente numero 76 del mondo deve così dire addio alla vittoria del titolo e del montepremi, fissato a 1.036.700 dollari.

I risultati del primo turno

Per quanto riguarda gli altri match del primo turno dell’Atp di Almaty da evidenziare le vittorie del francese Adrian Mannarino sul russo Roman Safiullin, col punteggio di 5-7, 7-6(4), 6-3, e quella del canadese Gabriel Diallo sull’australiano Cristopher O’Connell. Il nord americano si è imposto sull’avversario in due set, col risultato finale di 7-6(5), 6-2.