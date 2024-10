“Six Kings Slam” su Dazn anche in modalità gratuita: domani c'è Jannik

TORINO - Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal domani 16 ottobre fino al 19, Riad diventerà il palcoscenico del “Six Kings Slam”, dove i migliori tennisti del pianeta si affronteranno in un torneo che promette emozioni senza fine. Ogni scambio sarà un'esperienza unica per i tifosi, grazie alla copertura globale di Dazn, che trasmetterà l’evento anche in modalità gratuita e con commento in italiano. I protagonisti? Leggende come Novak Djokovic, Rafael Nadal e Jannik Sinner, attuale numero 1 del ranking mondiale e reduce dal trionfo di Shanghai, insieme a Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune. Il torneo inizierà il 16 ottobre dalle 18:30 con due scontri epici: Sinner contro Medvedev e Rune contro Alcaraz, che determineranno gli sfidanti di Djokovic e Nadal per le semifinali del 17 ottobre dalle 18:30. Il 19 ottobre sarà il giorno della verità. Sempre dalle 18:30 si partirà con la finale per il 3°/4° posto, ma l’evento clou arriverà subito dopo, con il match che decreterà chi, tra i sei giganti del tennis mondiale, sarà incoronato re del “Six Kings Slam”. Per raccontare tutte le emozioni di questo evento straordinario, il team di commentatori Dazn sarà composto da Luca Farina e Gabriele Giustiniani, che verranno affiancati da Chiara Icardi, ex tennista e oggi giornalista di Radio TV Serie A. Inoltre, in avvicinamento all'appuntamento, sarà disponibile in esclusiva in app l'intervista a Toni Nadal, zio ed ex allenatore di Rafael Nadal, che porterà gli appassionati dietro le quinte di uno dei capitoli più emozionanti della carriera del campione: il suo ritiro, un momento toccante che ha condiviso con la sua famiglia e che ha emozionato il mondo intero. Ma non solo, l’ex coach del mallorquino racconterà anche il suo coinvolgimento nel Six Kings Slam, oltre a portare riflessioni inedite sulla Next Generation del tennis, tra promesse e sfide future.