Sinner-Medvedev, Riyadh: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Dopo averlo battuto nei quarti a Shanghai (torneo poi vinto in finale contro Djokovic), portando così in parità (7-7) il conto negli scontri diretti, Jannik Sinner sfida Daniil Medvedev nel match d'esordio del Six Kings Slam , torneo esibizione in programma dal 16 al 19 ottobre a Riyadh, in Arabia Saudita, con un montepremi mai visto prima. Per quanto riguarda il montepremi in palio, al vincitore sono riservati ben sei milioni di dollari. In più, in questo torneo, ci sarà la possibilità di vedere Nadal in una delle sue ultime apparizioni ufficiali. Ad aprire il programma di gare sarà proprio il numero uno del mondo, che affronterà Medvedev in quella che è ormai una rivalità tennistica importante.

Diretta Sinner-Medvedev: il secondo set

4-2 Sinner: Jannik tiene il servizio a 0, consolida il break e allunga sul 4-2.

3-2 Sinner: break dell'azzurro, che passa avanti.

2-2: l'azzurro difende la battuta e pareggia i conti.

2-1 Medvedev: il russo va sotto 0-40 ma riesce a rimontare e vincere il gioco, annullando 3 break point e trovando 5 punti di fila.

1-1: Sinner tiene il servizio e fa 1-1 nel secondo set.

1-0 Medvedev: il russo annulla due palle break e vince il game ai vantaggi.

Sinner-Medvedev: a Jannik il primo set

6-0 Sinner: conclude in bellezza il suo monologo l'azzurro, che chiude dominando il primo parziale dopo 27 minuti: il primo errore della partita arriva solo in quest'ultimo game. Medvedev sembra rialzare la testa, ma si arrende ai vantaggi.

5-0 Sinner: prestazione asfissiante dell'azzurro, che continua a dominare l'incontro vincendo il quinto game ai vantaggi. Il n. 1 servirà ora per il primo set. È Sinner show in Arabia.

4-0 Sinner: set a senso unico a Riyad, con l'azzurro che si aggiudica il quarto gioco in 1 minuto per 40-0.

3-0 Sinner: doppietta in passante per il n. 1 al mondo che allunga poi sul rivale n. 5 Atp lasciato ancora una volta a 15.

2-0 Sinner: l'altoatesino si porta sopra di due game lasciando il russo a 15.

1-0 Sinner: avvio di gara intenso a Riyad, con l'azzurro che si aggiudica il primo gioco ai vantaggi.

Al via il primo set: Medvedev al servizio

Benvenuti alla diretta del match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, valido per il match d’esordio del Six Kings Slam, il torneo saudita che mette in palio il montepremi record da 6 milioni di dollari (circa 5,5 milioni di euro). I due si ritrovano dopo i quarti di finale di Shanghai, che hanno visto il campione azzurro aggiudicarsi il quattordicesimo precedente con lo score di 6-1, 6-4. Un risultato che ha permesso al numero 1 al mondo di pareggiare i conti in attesa di questa prossima sfida. Il vincitore affronterà Nole Djokovic, ultimo avversario affrontato e sconfitto da Sinner al Masters 1000 cinese. A seguire Carlos Alcaraz contro Holger Rune. I due tennisti sono attesi in campo non prima delle ore 21 per contendersi un posto nella sfida contro Rafa Nadal, alla sua penultima partecipazione in carriera.

Sinner-Medvedev: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Medvedev si disputerà mercoledì 16 ottobre 2024, a partire dalle ore 18:30 italiane. Sarà trasmessa in diretta TV sui canali di Sky Sport e Supertennis (canale 64 del digitale), ma anche in streaming sulle piattaforme DAZN, NOW e Supertennis.