Six Kings Slam, quanto guadagna il vincitore e gli altri premi milionari

Il Six Kings Slam, che si terrà dal 16 al 19 ottobre a Riyadh, è l'esibizione di tennis più ricca di sempre, con cifre astronomiche in palio, a cui partecipano sei dei più grandi nomi del tennis attuale (come Jannik Sinner, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune), promettendo così uno spettacolo di altissimo livello. La formula del torneo è semplice, con sei tennisti impegnati in un mini torneo che si svolgerà in pochi giorni. Ogni partecipante avrà garantito un compenso di 1,36 milioni di euro solo per essere parte dell'evento, ma il montepremi crescerà ulteriormente per i giocatori in base ai loro risultati, con cifre che potrebbero arrivare a somme molto elevate per il vincitore.