Nadal dice tutto: futuro Sinner-Alcaraz e ultima possibile sfida con Djokovic!

Annunciato il ritiro dopo la Coppa Davis di Malaga, Rafa Nadal si trova in Arabia Saudita, più precisamente a Riyadh, dove parteciperà al Six Kings Slam, il torneo esibizione con un montepremi da record. Il mancino di Manacor, falcidiato dagli infortuni, negli ultimi due anni ha giocato soli 23 match, appena 4 nel 2023 e 19 quest'anno. La sua ultima apparizione risale alle Olimpiadi di Parigi, dove si è fermato al secondo turno contro Novak Djokovic, ma ora è pronto per l'ultimo grande ballo. Ai microfoni di DAZN, che offrirà gratis la visione del torneo in Arabia Saudita, lo spagnolo ha ammesso: “Non gioco a tennis da molto tempo, quindi sono felice di essere qui per competere con un gruppo fantastico di giocatori, buoni amici, non vedo l'ora che tutto inizi. Non so cosa succederà, è chiaro che tutte le partite saranno molto competitive, parliamo dei migliori giocatori del mondo. Le mie aspettative non sono molto alte, voglio solo essere in pista, far parte dello spettacolo e far sì che i fan si godano l’intrattenimento”.