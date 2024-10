Bronzetti e Cocciaretto eliminate gli ottavi a Osaka: vincono Lamens e Ito

La sconfitta di Bronzetti

Bronzetti ha perso in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, per mano dell’olandese Suzan Lamens. La 25enne, numero 125 del ranking Wta, ha avuto la meglio sulla tennista azzurra in un match poco combattuto che non ha fatto registrare colpi di scena. La romagnola infatti non ha mai messo in difficoltà l’avversaria, senza riuscire a gestire il match, e strappando il servizio solo sul 5-3 del secondo parziale. Prosegue invece il cammino dell'olandese, che raggiunge per la seconda volta in carriera i quarti di finale di un torneo del circuito Wta, dopo Budapest sempre in questa stagione. Sconfitta pesante per l'italiana, reduce dall'uscita al secondo turno nel torneo di Wuhan in Cina.

Il match di Cocciaretto

Stessa sorte per Cocciaretto, numero 78 del mondo, anche lei battuta in due set. Ad avere la meglio la giapponese Aoi Ito, atleta di 21 anni e numero 188 del ranking. La nipponica classe 2004 sorprende tutti e prosegue nel suo ottimo periodo di forma, dopo aver passato le qualificazioni e sconfitto al primo turno la statunitense Sofia Kenin, campionessa dell'Australian Open nel 2020 ma attualmente fuori dalla top 150 del ranking. Molti rimpianti però per la tennista marchigiana, che era avanti per 4-2 nel primo set, con palla per il 5-2, salvo poi subire la rimonta e la sconfitta finale per 6-4, 6-3. Spavento nel finale con l’azzurra che ha richiesto l’intervento medico per un dolore alla spalla destra, ma l'infortunio non sembra grave.