Berrettini e Sonego ko, Stricker e Ruud volano ai quarti dell'Atp di Stoccolma

Dopo aver eliminato nel derby azzurro Darderi al primo turno dell' Atp di Stoccolma , Berrettini capitola sotto i colpi dello svizzero Stricker in due set: dopo 1 ora e 49 minuti di gioco, l'azzurro esce sconfitto col punteggio di 6-7, 4-6. Stricker, attuale numero 317 del ranking Atp, ora se la vedrà ai quarti di finale contro uno tra il francese Halys e il bulgaro Dimitrov .

Dopo Matteo Berrettini, anche Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno (ottavi) nel "BNP Paribas Nordic Open", ATP 250 sul duro (montepremi di 690.135 euro) alla "Kungliga Tennishallen" di Stoccolma, in Svezia. Il tennista torinese si è arreso al norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 2, in due set con il punteggio di 6-3 7-6(3), maturato in un'ora e 45 minuti di gioco.