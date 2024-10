Halep condannata dal Tas, perché spaventa Sinner: "Non puoi non controllare"

Sinner-Halep: gli elementi in comune

Tanti gli elementi in comune con il caso che ha colpito Sinner - che dopo avere trionfato a Shanghai è tornato in campo a Riyad battendo Medvedev al Six King Slam - in attesa di conoscere la decisione dei giudici di Losanna. Il numero uno al mondo era stato inizialmente squalificato in seguito alla positività a un miliardesimo di grammo di Clostebol rilevata in occasione del torneo di Indian Wells, per poi essere reintegrato in quanto l'assunzione del metabolita era stata giudicata accidentale. Tuttavia, come accaduto per Halep, la Wada evidenziato la "negligenza" del giocatore nel prevenire il rischio che sostanze dopanti potessero essere introdotte nel prorpio ambiente di lavoro, peraltro con la responsabilità di quei membri dello staff inquadrati contrattualmente dal tennista e pertanto tenuti ad aderire alla linea di prevenzione e contrasto al doping riportata negli stessi contratti di assunzione. Tanto più se si tratta del leader del ranking mondiale, proprio come Halep al suo tempo. Elemento presente nelle stesse motivazioni del Tas: “L’atleta che stiamo giudicando oggi non è una semplice giocatrice di tennis professionista: ha grandissima esperienza, è ai vertici del ranking mondiale da tempo e ha vinto due slam“.