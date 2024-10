Sinner-Djokovic, Riad: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Jannik Sinner approda alle semifinali del Six Kings Slam, torneo esibizione che si gioca da oggi a sabato 19 ottobre a Riad in Arabia Saudita. Il 23enne altoatesino ha superato il 28enne russo Daniil Medvedev e oggi affronta in semifinale il serbo Novak Djokovic, numero 4 del ranking, battuto nella finale del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai. "Avevo voglia di venire qui, è un posto speciale. C'è una bella atmosfera. Per me è un momento molto bello, ho lavorato duramente tutta la carriera per arrivare a questa posizione. Alla fine dello scorso anno giocavo molto bene, vincere la Coppa Davis è stato bellissimo e la vittoria agli Australian Open ha dato tanta fiducia per il prosieguo della stagione ma bisogna continuare ad evolversi per essere un tennista migliore e affrontare il momento. In semifinale con Djokovic? Ci conosciamo bene, speriamo in una bella partita. Cercheremo di produrre un gran tennis" ha detto Sinner dopo la vittoria con Medvedev.