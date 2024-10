Sinner troppo forte, Djokovic si arrende ancora: Jannik in finale al Six Kings Slam!

Jannik Sinner approda in finale del Six Kings Slam , torneo esibizione che si gioca a Riad in Arabia Saudita. Il 23enne altoatesino, dopo aver superato il 28enne russo Daniil Medvedev , ha eliminato anche Novak Djokovic , numero 4 del ranking, già battuto nella finale del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai . Sinner ha vinto in tre set dopo quasi 2 ore e mezza di gioco col punteggio di 6-2, 6-7, 6-4. Nella finale di sabato affronterà il vincente del derby spagnolo tra Alcaraz e Nadal.

Le parole di Sinner dopo il successo contro Djokovic

"Abbiamo giocato la finale a Shanghai pochi giorni fa e siamo entrambi un po' stanchi, ma abbiamo cercato di rimanere lì. Grazie a tutto il pubblico per essere venuto ed averci sostenuto, È il motivo per cui siamo qui - ha detto Sinner a fine match -. Tutti e due abbiamo cercato di alzare il nostro livello, migliorare, l'abbiamo presa seriamente.Vediamo cosa succederà sabato, speriamo sia una bella partita.Sono contento di avere un'altra chance, non mi sento benissimo ma farò del mio meglio, stiamo cercando di dare un bello spettacolo al pubblico".

Sinner: "Oggi mi sono un po' innervosito, mi capita quando..."

Poi Sinner ha aggiunto: "Siamo tutti e due un po' stanchi ma siamo rimasti in partita. Queste sfide possono cambiare in fretta, però lui ha sbagliato poco e ha giocato benissimo. Vediamo cosa succederà sabato, speriamo possa essere una grande partita. Più di una partita di esibizione? Tutti e due abbiamo avuto bisogno di alzare il livello e non è stato facile, l'abbiamo presa seriamente. Abbiamo cercato di migliorare il nostro gioco, ci conosciamo molto bene, sappiamo quali sono i punti di forza e le debolezze dell'altro. Sempre così calmo? In genere lo sono, oggi mi sono un po' innervosito, mi capita quando sono un po' stanco. Sono contento di avere un'altra chance sabato anche se non sono freschissimo. Grazie per il pubblico, motivo per cui siamo qui", ha concluso.

Sinner-Djokovic: 6-4 terzo set

Sinner 6-4: Jannik vola in finale chiudendo set e match con un ace

Sinner 5-4: Terzo break di Sinner che ora serve per il match dopo il cambio di campo

4-4: Contro break spettacolare di Djokovic che ora va al servizio

Sinner 4-3: Break per l'azzurro ed è il secondo di questo ultimo set

3-3: Sinner tiene il servizio rimontando Nole da 15-40

Djokovic 3-2: Il serbo annulla 4 palle break a Sinner e si porta il servizio a casa ai vantaggi

2-2: Sinner risponde al servizio di Djokovic e si riporta in parità

Djokovic 2-1: Nole tiene il servizio e mette la testa avanti in questo ultimo set

1-1: Contro break di Djokovic che torna in parità

Contro break di Djokovic che torna in parità Sinner 1-0: Jannik si prende subito il break ai vantaggi

Sinner-Djokovic: 6-7 secondo set Djokovic 7-6: Nole si aggiudica il secondo set prendendosi il tie-break per 7-0

6-6: Si va al tie-break

Sinner 6-5: Sinner tiene ancora il servizio, Nole serve per restare in gioco

5-5: Resta nel match Djokovic che porta a casa un grande game rimontato da 0-30

Sinner 5-4: Due ace per Jannik: ora Nole servirà per restare nel match

4-4: Djokovic risponde a Sinner mantenendo il servizio: nuova parità tra i due

Sinner 4-3: Jannik torna in vantaggio dopo un game tirato

3-3: Game pulito del serbo che tiene il servizio lasciando Sinner a 0

Sinner 3-2: Terzo game di fila per l'azzurro che tiene il servizio e passa in vantaggio

2-2: Primo break di Sinner nel secondo set che rimette le cose in pari

Djokovic 2-1: Sinner risponde al servizio e accorcia le distanze

Djokovic 2-0: Grande partenza di Nole che tiene il servizio e va sul doppio vantaggio

Grande partenza di Nole che tiene il servizio e va sul doppio vantaggio Djokovic 1-0: Primo break del match per il serbo che inizia bene il secondo set

Sinner-Djokovic: 6-2 primo set

Sinner 6-2: Jannik si porta a casa il primo set senza troppa fatica rubando il secondo break della gara

Sinner 5-2: Rimonta dell'azzurro da 0-30. Ora Nole serve per restare nel set

Sinner 4-2: Djokovic tiene il servizio lasciando Jannik a 0

Sinner 4-1: Servizio perfetto per l'azzurro che lo chiude ancora con un ace

Sinner 3-1: Game pulito per Nole che porta a casa il primo servizio del suo match

Sinner 3-0: Servizio in tasca e Djokovic tenuto a 0

Sinner 2-0: Break immediato dell'altoatesino che gioca un grande game

Break immediato dell'altoatesino che gioca un grande game Sinner 1-0: Inizia bene l'azzurro che tiene subito il servizio

Benvenuti alla diretta dell’incontro fra Jannik Sinner e Novak Djokovic. I due si ritrovano nell’arena di Riyad per contendersi il secondo turno del Six Kings Slam, il torneo saudita che ha già visto il numero 1 al mondo superare Daniil Medvedev al termine di un incontro a senso unico terminato con lo score di 6-0, 6-3. Il campione azzurro ritrova ora il suo predecessore in vetta al ranking internazionale, già affrontato e sconfitto in finale a Shanghai. A seguire, il derby spagnolo Nadal vs Alcaraz - il n. 2 Atp è reduce dal successo contro Holger Rune - .