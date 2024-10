Medvedev ribalta tutto, clamoroso su Sinner: “Mai successo, ho cambiato idea”

RIAD (Arabia Saudita) - Jannik Sinner si prepara ad affrontare nuovamente Novak Djokovic ma questa volta nella semifinale dell'evento Six Kings Slam che si sta tenendo a Riad. Il numero 1 al mondo ha dominato ai quarti Daniil Medvedev che in conferenza stampa è arrivato anche a cambiare idea: "Non ho mai giocato, secondo me, contro qualcuno che abbia giocato come Jannik oggi. Non riuscivo a fare nulla. Non sapevo cosa fare. Di solito penso a Jannik come un po' più costante, più simile a una macchina, mentre Alcaraz è un po' più, sai, altalenante con qualche colpo di classe. Ma quando Carlos è al massimo del suo gioco, lo considero leggermente migliore. Ma parliamo del massimo livello. Oggi ho cambiato idea - aggiunge sulla partita - Non ho mai giocato contro qualcuno che abbia giocato come Jannik oggi. E’ stata una sensazione difficile in campo perché mi sentivo bene, stavo combattendo bene; fisicamente mi sentivo bene. Il mio tennis non era così male, e ho perso, cosa che non ricordo fosse mai successa. È andata così".