Serena Williams shock: "Nodulo sul collo grosso quanto un pompelmo"

Serena Williams e la cisti grossa quanto un pompelmo

La tennista ha aggiunto come l'equipe medica le abbia spiegato che, in generale, non è obbligatorio procedere con un'operazione. "Mi hanno detto che non c'è bisogno di rimuoverla se non voglio. Così non l'ho fatto... ma ha continuato a crescere", ha spiegato la Williams. I test a cui si era sottoposta la campionessa sono risultati tutti negativi, ma i dottori hanno consigliato alla tennista di rimuovere il problema il prima possibile: “Era diventata grande quanto un piccolo pompelmo. Avrebbe potuto infettarsi o perdere liquido e sarebbe stato peggio. Così ho deciso di operarmi. È andato tutto bene e sono così grata e fortunata a essere sana. È tutto ok“.