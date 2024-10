Sinner-Alcaraz, finale Riad: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz di nuovo uno contro l'altro. I numeri 1 e 2 della classifica internazionale, si ritrovano a Riad nell'incontro valido per l'ultimo atto del Six Kings Slam, il torneo d'esibizione saudita che ha ingaggiato i tennisti più iconici e forti del tennis mondiale. Un evento che è servito ad aggiungere un po' di rumore a una stagione che ha visto l'Italia trascinata dall'altoatesino verso vette mai esplorate prima, oltre ad avere preparato il terreno per il definitivo passaggio di consegne alla nuova generazione oggi rappresentata all'azzurro e dal suo rivale spagnolo, rispettivamente 23 e 21 anni. Oltre a Medvedev e Rune, in Arabia hanno sfilato anche Djokovic e Nadal. Il serbo, sconfitto ancora una volta dal leader del ranking mondiale, si rimetterà in marcia verso l'ultima tessera del puzzle di una gloriosa carriera: il titolo numero 100 in carriera. Il campione maiorchino, reduce dal ko contro Alcaraz, si unirà invece al team della propria nazionale in Coppa Davis, prima di congedarsi definitivamente con milioni di tifosi che lo hanno accompagnato in questi ultimi vent'anni. Al termine dell'evento, Sinner tornerà a fare sul serio scendendo in campo prima a Bercy e a seguire alle Finals di Torino e in Coppa Davis. Tornei con montepremi più "poveri" e senza nessuna armatura da gladiatore indossata dai partecipanti. Quantomeno però, le riprese saranno decisamente migliori.