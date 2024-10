Sinner, la decisione Wada: i tempi e perché è stata impugnata la sentenza

ITIA su Sinner: "Nessu trattamento di favore"

Emerge evidente la volontà dell’ITIA di ribadire che il trattamento nei confronti dell’attuale n. 1 del ranking ATP non è stato differente rispetto a quello avuto nei confronti di altri giocatori e atleti, una posizione invece scelta da alcuni critici, compreso qualche tennista: "Il processo - si sottolinea ancora - è definito dal Codice mondiale antidoping, stabilito dall’Agenzia mondiale antidoping, e dal Programma antidoping del tennis. Il modo in cui gestiamo i casi non cambia, indipendentemente dal profilo del giocatore coinvolto. Il modo in cui si svolge un caso è determinato dalle sue circostanze, dai fatti e dalla scienza". Insomma, non c’è stato un trattamento ad hoc per Sinner. Un chiarimento che l’ITIA ha ritenuto doveroso dare, anche se in quanto a tempistiche quantomeno tardivo, in seguito al ricorso fatto al TAS dalla già citata WADA. Rilevante il riferimento per quanto riguarda la decisione assunta dal Tribunale Indipendente ai fatti e alla scienza che dovrebbero essere le sole realtà dal cui esame far scaturire, come accaduto, un giudizio.