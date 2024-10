Sinner, anche Alcaraz si inchina: a Jannik lo Slam d'Arabia e sei milioni!

RIAD (Arabia Saudita) - Jannik Sinner si aggiudica la prima edizione del Six Kings Slam a Riad battendo in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-7(5) , 6-3 , 6-3 dopo 2 ore e 21 minuti di gioco. Il numero 1 al mondo ha giocato una partita quadsi perfetta perché anche nel 1° set perso era avanti di un break prima di perdere al tie-break, nel 2° e 3° set lo spagnolo è stato troppo falloso nei suoi turni di battuta eove Jannik è stato cinico al momento giusto. Per Sinner si tratta della prima vittoria su Alcaraz dopo tre sconfitte consecutive.

"Mi sono goduto ogni singolo secondo qui. È stato un piacere essere qui. Sinner? Io cercherò di fare il mio meglio, spero che la nostra rivalità possa migliorare negli anni. Sono grato che lui sia accanto a me, mi spinge a migliorare. Per me è un piacere condividere il campo con lui". Così Alcaraz dopo la finale del Six King Slam di Riad.

Djokovic batte Nadal nell'ultimo confronto tra il serbo e lo spagnolo

Da una rivalità destinata a a durare a lungo, quella tra Sinner e Alcaraz, alla last dance della rivalità più lunga della storia del tennis, quella tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, vinta dal serbo che è il terzo classificato al Six Kings Slam grazie alla vittoria in due set (6-2, 7-6) sul maiorchino. Ben oltre il risultato, però, la serata di Riad ha avuto un valore simbolico enorme. L'ultimo atto di una storia infinita, il 61° confronto tra due giocatori che hanno scritto la storia del tennis, vincendo 46 Slam complessivamente. E ancora una volta Djokovic e Nadal hanno dato spettacolo: Nole con la lucidità nei momenti chiave, Rafa con la resilienza e lo spirito da guerriero. Il lungo abbraccio a rete con Djokovic, la chiusura di un cerchio aperto nel 2006 sulla terra rossa del Roland Garros.

Le parole di Djokovic e Nadal a fine partita

"Sei un atleta e una persona incredibile. La nostra rivalità è stata intensissima, spero che potremo un giorno prenderci un drink su una spiaggia. So quanti sacrifici servono nella carriera di un grande campione. È stato un piacere e un onore condividere il campo con te. È un giorno, un momento emozionante. Non lasciare ancora il tennis, resta con noi", le parole di Djokovic rivolte al rivale di una vita che ricambia le belle parole: "Voglio dire qualche parola a Novak, ringraziarlo per quello che hai detto oggi, per tutti i momenti che abbiamo condiviso. Mi hai aiutato ad andare oltre i miei limiti per oltre 15 anni - dice Nadal - Senza di te non sarei diventato il giocatore che sono. Cosa mi mancherà di più a fine carriera? Probabilmente tutto. È stato un sogno aver avuto la possibilità di giocare nei più grandi stadi del mondo, ho ricevuto un tifo incredibile ovunque. È stato un enorme privilegio essere un tennista ed essere circondato da grandi persone". Nadal saluta Riad con la standing ovation del pubblico e una racchetta d'oro grande come quelle da gioco in regalo (oltre al ricco gettone di partecipazione).